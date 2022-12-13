أحمد مكي يواصل تصوير «الكبير أوي 7» تمهيدًا لعرضه في رمضان 2023

يواصل الفنان أحمد مكي، لليوم الرابع على التوالي، اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر الجاري، تصوير الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» في أحد استديوهات منطقة شبرامنت، تمهيدًا لطرحه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

ومن المُقرر أنّ يشهد الموسم الجديد، عددًا من ضيوف الشرف، بجانب المجموعة الأساسية للمُمثلين مع الفنان أحمد مكي، أبرزهم محمد سلام، ورحمة أحمد ومصطفى غريب.

تعرف على أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، مع الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس منهم ماجد الكدواني، وحمدي الميرغني، وسليمان عيد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

وحقق مسلسل «الكبير أوي» نجاحًا كبيرًا على مدار أجزاءه المُختلفة، إذ جاء الجزء السادس بعد سنوات من التوقف، وشهد أحداثًا وشخصيات جديدة، منهم رحمة أحمد ومصطفى غريب، إذ تصدّر الجزء الماضي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، طوال فترة عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

رحمة أحمد تتعاون مع محمد هنيدي في نبيل الجميل

في سياق آخر، تنتظر الفنانة رحمة أحمد، طرح فيلمها الجديد «نبيل الجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويُشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة اللبنانية نور، ومحمد سلام، ومحمود حافظ، ياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد الصاوي، ومحمد رضوان، ومادلين طبر، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي والذي يعد المشروع السينمائي الأول الذي يجمعه بـ«هنيدي».