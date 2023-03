الباحث عمرو عبده يحصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من جامعة بانونيا المجرية

حصل الباحث عمرو محمد ناجي عبده، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من جامعة بانونيا بالمجر، بتقدير امتياز عن رسالته «التعرف على الأشياء واكتشاف الحالات الشاذة بها.. Recognition of Objects and Their Defects».

وأثنت لجنة المناقشة التي تشكلت من كل من: Prof. Putik Mihály، رئيسا، وعضوية، Prof. Ákos Zarándy، وProf. Balázs NAGY، وProf. Kálmán Palágyi، وProf. Attila Magyar، تحت إشراف Prof. Czúni, László، على الرسالة.

وأشادت بما تعرضت له من دراسة وتطبيق، وبصفة خاصة في الأنظمة التكنولوجية التى تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة في عمليات التصنيع، التي تعتمد على التعرف على الأشياء بشكل سريع ودقيق، غالبًا ما تعتمد على المراقبة المستمرة باستخدام تقنيات الفحص البصري والذكاء الاصطناعى.

وقدمت هذه الرسالة، أساليب مختلفة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى التعرف على الأشياء واكتشاف عيوبها، على وجه الخصوص عندما لا يتوفر سوى كمية محدود من البيانات.

وتم تطبيق الأساليب المقترحة على أنواع مختلفة من التطبيقات وأثبتت دقة وكفاءة عالية على سبيل المثال اكتشاف العيوب فى صناعة الصلب، فى ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك فى إشارات المرورعلى الطرق السريعة.