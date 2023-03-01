باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تعاني من التضخم الشديد

قال طالب العواد، الباحث بمركز الملتقى البريطاني، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا أثرتا على أوروبا والعالم، خصوصا بريطانيا التي تعاني تضخما شديدا.

انكماش اقتصادي

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الانكماش الاقتصادي الذي يضرب بريطانيا زاد أثره كذلك بسبب خروجها من البريكست، مؤكدا أن أوروبا عموما وبريطانيا خصوصا، تمر بفترات اقتصادية صعبة، ولا توجد أي بوادر لتجاوز هذا الأمر اقتصاديا.

بريطانيا والتضخم

وتابع أن بريطانيا لم تمر في تاريخها المعاصر منذ عام 1950 بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية، بهذا الانكماش الاقتصادي وعدم النمو الاقتصادي، والتضخم بشكل لافت، مشيرا إلى أن التقارير تقول إن التضخم في بريطانيا يبلغ نحو 10.5%، لكن مراكز دراسات أخرى تقول إن نسبة التضخم تصل إلى 17%، لذلك فهذا التأثير كبير للغاية، كما أن هذا التضخم يؤثر على الطبقة الوسطى في بريطانيا بشكل لافت، كما أن هناك سلعا غير متوفرة بالأسواق.