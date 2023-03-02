باحث لقناة القاهرة الإخبارية: قمة العشرين لا تستطيع إصدار بيان يدين روسيا

قال الكاتب والباحث السياسي، على المرعبي، من باريس، إن أي اجتماع دولي يعقد في هذه الفترة تطغى على جدوله الأزمة الأوكرانية، وهي المسيطرة على المناقشات والاتصالات الجانبية والثنائية بين الأطراف، وهذا ما ينسحب على قمة نيوديلهي التي تجري الآن في الهند.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك مسألتان يجب أن ينظر إليهما بجدية، فالمسألة الأولى وهي الأزمة في أوكرانيا، والمسألة الثانية هي المسألة الاقتصادية والتبادل التجاري لمحاولة فهم روسيا والصين والهند».

الخراب في أوكرانيا هو الطاغي في الحضور والنقاش

وتابع: «تظل الأزمة في أوكرانيا هو الطاغية على الحضور والنقاش، ولكن هناك الجانب الاقتصادي وهو يحاول مع روسيا بشكل رئيسي إبدال صيغة التعامل بالدولار في العلاقات التجارية الضرورية».

البيان الختامي لقمة الـ 20 لا يستطيع أن يدين روسيا

واستطرد: «أرى أن البيان الختامي إذا صدر عن قمة الـ 20 سيكون عاما وشاملا، لأنهم لا يستطيعون أن يصدروا بيانا يدين روسيا في أوكرانيا، أو يدين الصين على نواياها نحو تايوان، كما تقول الولايات المتحدة إنها لا يجب ألا ننسى أزمة المنطاد، والتي يبدو واضحا أنه منطاد للأغراض العملية ولا علاقة له بالتجسس كما على أمريكا».