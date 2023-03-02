انهيار والدة طفل مات غرقا أثناء تشييع جثمانه بالبحيرة: «كان بيصرف علينا»

«كنت بتساعد أبوك في تجهيز أختك وبتصرف علينا يا قلب أمك»، عبارات رددتها والدة الطفل فتحي معاوية أثناء تشييع جثمانه، إذ عثر على جثته داخل مشروع مياه ناصر بالبحيرة، بعدما سرق التوك توك الخاص به.

انهيار والدة الطفل غريق البحيرة

أصيبت والدة الطفل بحالة من الإغماء أثناء تشييع جثمان نجلها، حيث تعالى صريخها مرددة: «مش هشوف ابني تاني يارب صبرني يا وجع قلبي عليك يا ضنايا»، حسبما أشار محمد نعيم خلال حديثه مع «الوطن».

تشييع جثمان الطفل فتحي معاوية

وشيع الآلاف من أهالي قرية محطة 3 بمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة جثمان الطفل فتحي معاوية بعدما عثرت قوات الإنقاذ النهري على جثمانه صباح اليوم بعد 5 أيام من عمليات البحث.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد قيام مجهولين بخطف طفل يقود «توك توك»، وحرر محضرًا بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبمراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة تبين قيام مجهولين بالقاء الطفل داخل ترعة ناصر، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجرى البحث عن الجثة داخل ترعة ناصر.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.