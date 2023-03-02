إنجازات مصرية في البطولة الأفريقية للأطباق المروحية بالقاهرة

إنجازات كبيرة حققها اللاعبين في منتخب مصر للرماية للأطباق المروحية، في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لرماية الأطباق المروحية، المقامة على هامش البطولة الأفريقية التاسعة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس 2023 الجاري.

شفيق مجدي يفوز بالمركز الأول في مسابقة الماستر

وجاءت نتائج مسابقة الماستر، بفوز كبير حققه اللاعب المصري شفيق مجدي، والذي حصل على المركز الأول، ثم جاء بعده اللاعب الألمانى بوتر شراستفير فى المركز الثاني، وحصل محمود الأتربي على المركز الثالث.

وفى منافسات الناشئين فقد استحوذ اللاعبون المصريون على المراكزالثلاثة الأول فجاءت اللاعبة مارتن رامي في المركز الأول، وتلاها اللاعب طلعت ماضي في المركز الثاني، ثم جاء اللاعب مصطفى أشرف في المركز الثالث.

ايطاليا تتصدر المراكز الأولى في منافسات الرواد

وعلى صعيد منافسات الرواد فاز الإيطاليان باتجالي باترزيو واندريا جيوفانى بالمركزين الأول والثاني، وعلي مجدي من مصر بالمركز الثالث.

وفى منافسات المفتوح فاز الإيطالى أنطونيو باسلاكوا بالمركز الأول، والألمانى تيم ريكارد بالمركز الثاني، ومواطنه فيليب نيجوس بالمركز الثالث.

أما في منافسات الرجال ففاز الألماني تايلر كيفين بالمركز الأول وعبد العزيز السوسي وهاري فارتان من مصر، بالمركزين الثاني والثالث.

وفي منافسات السيدات دي ماتيا فيدرسيا بالمركز الأول، والألمانية جانى بيل بالمركز الثاني، والبرازيلية دوني رودريجز بالمركز الثالث.

وانطلقت منافسات الجائزة الكبري صباح اليوم، ضمن فاعليات البطولة الأفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تقام على ميادين نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر.