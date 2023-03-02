الفنان عمرو محمود عبدالعزيز يزور معسكر «كابيتانو مصر» ويغني مع المواهب

بدأت منذ قليل، الحلقة 21 من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وزار الفنان عمرو محمود عبدالعزيز معسكر «كابيتانو مصر»، وحرص على عقد جلسة ودية مع شباب «كابيتانو مصر» والاستمتاع بأجواء المعسكر، وتقليد أصوات بعض الفنانين والغناء، ومشاركتهم بعض الفقرات التمثيلية.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.