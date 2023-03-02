أحمد حسن يشكر الرئيس لدعمه «كابيتانو مصر»

وجّه أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق لكرة القدم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه الكبير لمشروع «كابيتانو مصر»، قائلاً إن الصعيد به مواهب كثيرة تستحق فرصة، ومبادرة «كابيتانو مصر» خلقت فرصاً لأبناء المحافظات، لرفع اسم مصر عالياً فى جميع المجالات.

وتحدث «حسن» خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن أصوله من الصعيد، قائلاً: «خرجت من المنيا وعمرى 18 عاماً، كانت بدايتى من أسوان أقصى الجنوب، وحريص على الحضور إلى محافظتى المنيا مرتين شهرياً على الأقل».

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم أن الإنجازات التى رآها فى وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى كبيرة، موجهاً له الشكر على اهتمامه بالصعيد بعد سنوات عانى فيها من التهميش، متابعاً: «حاسين إن فيه منيا جديدة داخل المنيا بفضل المشروعات الجديدة التى حولت حال المحافظة إلى الأفضل».