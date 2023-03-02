انخفاض كبير في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، اليوم، بقيمة 15 جنيهات خلال نهاية التداولات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، التي أوضحت أنّه سجّل نحو 1765 جنيها، الآن مقارنة بـ1780 جنيها صباحا للشراء.

سعر جرام الذهب لعيار 24 و18

أوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2017 جنيها، وعيار 18 نحو 1513 جنيها، وعيار 14 نحو 1177 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و120 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,838 دولارًا للأوقية.