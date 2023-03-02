أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال.. «اعرف عيار 21 بكام الآن»

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 24 إلى 2034 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14240 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1750 جنيها للبيع و1780 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2000 جنيها للبيع و2034 جنيهًا للشراء.

وبلغ عيار 22 إلى 1833 جنيها للبيع و1865 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 1500 جنيهًا للبيع و1526 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1167 جنيهًا للبيع، و1187 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 1000 جنيه للبيع، و1017 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14000 جنيه للبيع، و14240 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 62200 جنيه للبيع، و63266 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,000,000 جنيه للبيع، و2,034,286 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.33 دولار أمريكي بما يعادل 1819 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 54.39 دولار أمريكي أي نحو 1667 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 51.92 دولار أمريكي أي نحو 1592 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 44.50 دولار أمريكي بما يعادل 1364 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.61 دولار أمريكي، أي نحو 1061 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.67 دولار أمريكي بما يعادل 909.46 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.25 دولار أمريكي بما يعادل 682.10 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1845 دولار أمريكي أي نحو 56,569 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ415.35 دولار أمريكي أي نحو 12733 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,334 دولار أمريكي أي نحو مليون و818 ألفًا و927 جنيها.