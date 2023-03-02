«شعبة الذهب» تعلن الأسعار منتصف تعاملات اليوم.. كم سعر عيار 21 الآن؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار تداول الذهب بالأسواق، منتصف تعاملات اليوم، وذلك بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم منتصف التعاملات

وقالت «الشعبة» في بيان، إن الأوقية سجلت 1833 دولارا أمريكيا، وأن عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً بسعر 2000 جنيه، وعيار 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1750 جنيها، وعيار 18 بسعر 1500 جنيه، وعيار 14 النحاسي بـ 1170 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 14 ألف جنيه.

أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وشهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، على المستويين العالمي والمحلي، عل خلفية مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.