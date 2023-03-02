الذهب يتراجع عالميا وسط توقعات بخسارته 40 دولارا في مارس.. كم سعر الجرام؟

تراجع الذهب نحو 1830 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، حيث واصل المستثمرون مخاوفهم بشأن احتمالية المزيد من التشديد النقدي من البنوك المركزية الرئيسية، وسط توقعات بخسارته 40 دولارا بنهاية مارس

وفي الولايات المتحدة، دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إلى استمرار رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5% للتأكد من عدم انتعاش التضخم مرة أخرى، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي ليس له تأثير كبير على الخدمات.

أسعار الذهب عالميا

وأظهرت بيانات اقتصادية، أمس الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلك الألماني ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير، مما عزز حالة المزيد من تشديد السياسة من البنك المركزي الأوروبي.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1788.26 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، أي بخسارة نحو 40 دولارا، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1721.98 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب محليا

محلياً، ارتدت أسعار الذهب بشكل طفيف بعد حزمة من الخسائر خلال الأسابيع الأخيرة، وسجل عيار 24 الأكثر نقاءً 1989 جنيها، وبيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1740 جنيها، واستقر الذهب عيار 18 عند 1491 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب بسعر 13,920 جنيها، والأوقية محلياً 61,845 جنيها.