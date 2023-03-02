لجنة تحكيم «الدوم» عن أداء المتسابق محمد البحراوي بفئة التقديم: «يستحق التصفيق»

استحسنت لجنة تحكيم «الدوم» أداء المتسابق محمد البحراوي من كفر الشيخ، في التقديم التليفزيوني.

وتضم لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

وقال الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «ضروري جدا إنك تتعمق وتتخيل كل كلمة تقولها أو ترتجلها، بحيث تكون نابعة من داخلك، فلديك ميزة مهمة للغاية وهي لغة الجسد، التي تستطيع توظيفها بشكل جيد جدا».

وأضافت الإعلامية ريهام السهلي، «ميزتك إنك متابع، ومن مميزات المذيع إنه يكون متابع، وشايفه إنك أديت الارتجال بشكل كويس جدا».

وأوضح الإعلامي محمد عبدالرحمن، «تستحفق التصفيق على الأداء، ولكن فرصة ممتازة إنك لا تغامر بنقل جهلك للمشاهدين لأن المشاهد يعتبرك سلطة».

وبدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 15 من الموسم الثاني لـ«الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.