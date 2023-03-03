«راعي» حملة طلاب الأزهر للتوعية بمخاطر المقارنة بين الأبناء: «كلهم زي بعض»

دشن طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة توعوية للأهالي، بمخاطر المقارنة بين الأبناء وتأثيرها السلبي عليهم، أطلقوا عليها اسم «راعي»، «بهدف إننا نقول للآباء إن الولاد كلهم زي بعض».

حملة راعي للتوعية بمخاطر المقارنة بين الأبناء

«فيه ناس كتير بتعمل مقارنة بين أولادهم على أساس أنه الصغير ياخد الكبير قدوة أو الكويس ياخد التاني قدوة فبيبقى الأهل نفسهم يشوفوا الاتنين زي بعض» حسب ما رواه محمود عزام أحد الطلاب القائمين على الحملة، موضحا أن هذه الحملة كانت لها آثار إيجابية بين الناس.

حملة «راعي» تهدف إلى نشر الوعي بين الأباء، لعدم مقارنه أبنائهم ببعضهم البعض، فضلا عن تمييز الذكور على الإناث، وتسعى الحملة إلى زرع روح المحبة والاتحاد بين الأبناء، ومعرفة الأبناء نقاط القوة لديهم، والأشياء التي تميزهم عن غيرهم، وأن كل شخص منهم لديه دورا في هذه الحياه.

أنشطة لنشر الوعي لدى الوالدين

وفي ضوء هذه الأهداف، قال «عزام» خلال حديثه مع «الوطن»، أنه وأصدقائه، نفذوا العديد من الأنشطة، لنشر الوعي لدى كل أب وأم، ويعد من أبرز تلك الأنشطة التجول في معرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته الـ54، وتوزيع عدد من الأوراق التي تحتوي على بعضاً من الكلمات، الي تحث الآباء على عدم التفرقة والمقارنة بين أبنائهم، وزرع روح التعاون والأخوة الحقيقية بين الأبناء.

نشر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دشن طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة، عددا من الصفحات على «فيسبوك، تويتر، وإنستجرام»، وذلك لنشر الوعي على أوسع نطاق وفي كل مكان.