طلاب بـ«صيدلة الأزهر» يوثقون ذكريات الدراسة بطريقة خاصة: هنتفرق وتجمعنا الصور

بعد 5 سنوات من الدراسة داخل كلية الصيدلة، جامعة الأزهر بأسيوط، لم يتمكن الطلاب من تنظيم يوم ترفيهي للاحتفال بالتخرج، فقرروا إنشاء صفحة على «فيسبوك»، تحمل اسم دفعتهم لتوثيق سنوات الدراسة ولحظات التخرج بالصور والفيديوهات، لتكون شاهدة على مرحلة من حياتهم سيتذكرونها بعد أن يتجه كل منهم إلى عمله وينشغل بالحياة.

ودشن طلاب صيدلة الأزهر الصفحة، بهدف إطالة فترة الاحتفال بالتخرج، إذ تعد وسيلة يمكن اللجوء إليها كـ«ميموريز» بين الطلاب، يحكي محمد سعد، أحد مشرفي الصفحة: «مكناش عاوزين نعيش حالة التخرج يوم واحد بس، عاوزين نعيشها طول الترم التاني كله وشهر الامتحانات، مجهود 5 سنين في كلية صيدلة يستاهل أكتر من يوم واحد نحتفل بيه».

الدفعة 27 صيدلة أزهر أسيوط تحتفل على «فيسبوك»

فكرة الصفحة، ارتبط اسمها برقم تخرج الدفعة 27، من كلية الصيدلة بأزهر أسيوط، تعتمد على نشر صور وفيديوهات تجمع الطلاب خلال سنوات الكلية، ورسائل شُكر للأساتذة والكلية: «كل طالب هيكون ليه مُلخص حياته في الصفحة دي، وهتنتهي لما ننزل فيديوهات التخرج بصورنا وصور أهالينا، وهتفضل الصفحة موجودة لو أي طالب حابب يرجع لها في أي وقت».

الصفحة لإبقاء الذكرى مستمرة

جمعت الدفعة 27 بكلية الصيدلة، طلاب من مختلف المحافظات، من الصعب اجتماعهم مجددا بعد التخرج، فكانت الصفحة لإبقاء الذكرى مستمرة: «هنحاول نوثق كل علاقتنا في الخمس سنين، وفي نفس الوقت، بعد نهاية الامتحانات هيكون صعب إننا نتجمع، فالصفحة هتكون زي توثيق لكل لحظاتنا، نرجع لها في أي وقت، نحس إننا لسه كلنا مع بعض، هنفضل طول الوقت حاضرين في أذهان بعض».

الصفحة بديل عن «الفان داي»

نتيجة فشل الإعداد لـ«الفان داي» بسبب ضغط الوقت، كانت الصفحة أيضًا بديلة عنه، إذ يديرها 6 طلاب، كل طالب مُخصص في أمر معين، بحسب «سعد»: «بنستعين بالدفعة كلها، أي سؤال أو استشارة الكل بيشارك فيها، نحس إننا عايشين اللحظات دي، كل الحاجات بمجهودنا إحنا وبإبداعنا إحنا».