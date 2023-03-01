عاجل.. هزة ارتدادية بقوة 4.7 تضرب منطقة جيهان التركية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قبل قليل، تسجيل هزّة ارتدادية بقوة 4.7 على مقياس ريختر، في قرية «جونياز» بمنطقة جيهان جنوب تركيا.

هزات ارتدادية تضرب تركيا

وتتوالى الهزات الارتدادية في تركيا عقب زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا، ومنذ قليل ضربت هزة ارتدادية ولاية هطاي التركية وكانت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.

زلزال تركيا وسوريا أعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999

وذكرت تقارير سابقة، أنّ زلزال تركيا وسوريا أعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999، بسبب آلاف الضحايا والمصابين جراء الزلزال، وهدم آلاف المباني والمنازل السكنية ومحطات توليد الكهرباء والغاز وخروج ملايين من منازلهم وإيوائهم في خيم ومراكب سياحية.