محمد رمضان يطرح برومو مسلسل «جعفر العمدة».. رمضان 2023

طرح الفنان محمد رمضان، البرومو الأول لمسلسله الجديد «جعفر العمدة»، الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، إذ يُجدد تعاونه مع المخرج محمد سامي، من خلال هذا العمل.

ويدخل محمد رمضان، خلال الأحداث في العديد من الأزمات والصراعات، كما ينتقم لأخذ حقوقه، فيما يشتبك مع أهالي المنطقة، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما.

وعلق محمد رمضان، على البرومو الذي طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله (جعفر العمدة) تأليف محمد سامي ومهاب طارق.. إخراج محمد سامي.. إنتاج سعدي – جوهر، ثقة في الله نجاح باكتساح.. رمضان يجمعنا».

مسلسل جعفر العمدة من أبرز المسلسلات التي ينتظر عرضها الجمهور في رمضان 2023، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.