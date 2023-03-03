كوميديا أحمد آدم عن «سايس العربيات» في «آدم شو»: ورديته بتخلص أول ما بتركن

تناول الفنان أحمد آدم المواقف الكوميدية المتكررة التي تحدث بين سائقي السيارات والسايس، وذلك خلال حلقة برنامج «آدم شو» المذاع عبر فضائية «الحياة».

السايس بيتفرج عليك وأنت فاكر إنه بيشجعك

وأضاف أحمد آدم: «تبقى رايح مشوار الصبح وبقالك ساعتين بتلف ودايخ على ركنة، وأخيرًا بتلاقي ركنة، والحمد لله فرجت وتقعد تكسر يمين وشمال وواحد واقف بيتفرج عليك وأنت فاكر إنه بيشجعك مثلًا، أو يعمل لك حاجة يقولك خلي بالك هتخبط».

وتابع: «وأنت هتمشي تلاقي واحد بيقولك هتتأخر! ده لو أنت لو مراتي متسألنيش السؤال ده، وأه هتأخر، فيرد عليك طب حاسبني عشان أمشي»، مستنكرًا: «أحاسبك عشان تمشي.. وكده كده هتحاسبني وكده كده هاخد وأمشي سواء اتأخرت أو متأخرتش هتحاسب مقدمًا».

واختتم آدم: «السايس ده الوحيد في الدنيا اللي الوردية بتاعته بتخلص أول ما أنت بتركن».