أحمد آدم في «آدم شو»: محتويات مقبرة بني سويف المزيفة من العتبة والموسكي

قال الفنان أحمد آدم خلال برنامج «آدم شو»، في حلقة جديدة له اليوم على شبكة تليفزيون الحياة، إن هناك خبر يشير إلى انتشار إنفلونزا الكلاب فى أمريكا، معقبا: «هي كانت ناقصة»، فضلا عن خبر آخر حول القبض على عصابة زيفت مقبرة فرعونية ببني سويف محتوياتها من الموسكي والعتبة ومصممها شخص يدعى «أمير حتب».

الحضارة دى هارية ناس كتير

وأشار أحمد آدم خلال الحلقة إلى أن بعض الأفارقة قالو إن الحضارة المصرية حضارتهم وأخذها المصريون وطردوهم، مؤكدا: «الحضارة دى هارية ناس كتير»، لافتا إلى أن الأمريكان «لما ينزنقوا» يقولوا: «بصوا فى كائنات فضائية فى السماء».

وخلال الحلقة أجرى أحمد آدم، اتصالا ساخرا بـ مارك زوكربيرج مؤسس «فيسبوك»، وقال له ماذا عن الإعلانات على فيس بوك، فرد عليه «مارك»: «تقصد إعلان الملابس الداخلية»، مضيفا: «أشعر بالفخر لتقديم محتوى لبعض الأمهات لقلى الكفتة في المنازل».

أدم شو

وتعرض «سابع» حلقات برنامج «آدم شو» للفنان أحمد آدم، على شبكة تليفزيون الحياة، بعد النجاح الكبير للحلقات الأولى منه.

ويعد «آدم شو»، أضخم برنامجا كوميديا، ويعود من خلاله نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.