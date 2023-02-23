أحمد آدم في «آدم شو» على قناة الحياة يسخر من أسماء فيديوهات السوشيال ميديا

عرضت اليوم، الحلقة السادسة من برنامج «آدم شو» للنجم أحمد آدم، عبر شبكة تلفزيون «الحياة».

أسماء الفيديوهات غريبة

سخر الفنان أحمد آدم، مقدم برنامج «آدم شو»، أسماء فيديوهات السوشيال ميديا، خصوصا على موقعي فيسبوك ويوتيوب.

وقال أحمد آدم، إن أسماء الفيديوهات غريبة جدا، مثل «ياريت الناس اللى مركزين معايا يسبونى فى حالى شوية».

وأوضح أن الكثير من المواطنين الآن، يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي على أنه حياة طبيعية، وعدم اعتباره واقع افتراضي، مؤكدا أننا قلبنا حياتنا الطبيعية للعالم الافتراضي.

وانطلقت الحلقة السادسة من برنامج «آدم شو» للفنان أحمد آدم على شبكة تليفزيون الحياة، في عودة جديدة للبرنامج الكوميدي الذي كان يقدمه قبل سنوات.