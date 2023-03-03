12 هزة ارتدادية تضرب مناطق تركية في الساعات الأولى من صباح اليوم

ضربت 12 هزة ارتدادية عدة مناطق تركية بينها وسط وشرق البلاد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، دون وقوع أضرار أو ضحايا، وأشارت بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» عبره موقعه الإلكتروني، إلى أن قوة الهزات الأرضية التي ضربت المناطق التركية تراوحت ما بين 2.9 و5 درجات على مقياس ريختر.

هزة ارتدادية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر

وأوضح مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن آخر الهزات الأرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 41 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «عثمانية»، و7 كيلومترات جنوب «جيحان».

زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط تركيا

وكان مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، رصد في وقت سابق من اليوم، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا على عمق 4 كم، وأضاف أن بؤرة الهزة الأرضة وقعت على مسافة 38 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» و23 كيلو متر جنوب شرق «جوكسون».