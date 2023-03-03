شقيق الشاب المتوفى أثناء مباراة كرة قدم بالمنوفية: «نطق الشهادتين ومات»

كشف محمود سطوحي، شقيق الشاب المتوفى «محمد» أثناء لعب كرة القدم في قرية بابل بالمنوفية، تفاصيل وفاته، مؤكدا أنه كان يلعب الكرة مع أصدقائه، وبعد مرور 20 دقيقة شعر بألم في كتفه الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزي للاطمئنان عليه، وبعد وصوله مباشرة توفي.

نطق الشهادة قبل وفاته

وأضاف شقيق الشاب محمد سطوحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شقيقه نطق الشهادة 3 مرات أثناء نقله إلى المستشفى بالسيارة، مؤكدا أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، مشيراً إلى أن شقيقه كان محبوبا من الجميع وكان لا يتأخر عن مساعدة أحد.

محمد كان يستعد للسفر إلى الخارج

وأوضح أن شقيقه كان يستعد للسفر إلى الخارج للعمل، بالرغم من طلبي منه عدم السفر لأن الأوضاع في العالم كله غير مستقرة، مؤكدا أن الوفاة كانت صدمة كبيرة له ولأسرته وأصدقائه الذين كانوا يلعبون معه قبل دقائق من وفاته.

وسادت حالة من الحزن الشديد في قرية بابل ومركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد وفاة شاب أثناء لعب مباراة مرة قدم مع رفاقه، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.