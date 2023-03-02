لافتة مثيرة للجدل بكلية الهندسة في المنوفية.. ورئيس القسم يعلق (صورة)

أثار قرار من رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة المنوفية، بمنع الطلاب من المرور أمام مكتب القسم، في لافته داخل الكلية، الجدل بين الطلاب وأبناء محافظة المنوفية.

الإعلان المثير للجدل في كلية الهندسة جامعة المنوفية

وقال الدكتور إسماعيل صقر، رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، إن باب القسم مفتوح لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وليس الهدف من القرار منع التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب كما يردد البعص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من الإعلان هو تنظيم عملية مرور الطلاب من أمام المكتب؛ لأن بعض الطلاب يستغلون الطرقات في «الهزار» أثناء إجتماعات إدارة القسم، مشددا على أن باب القسم مفتوح للجميع، ولا نمنع الطلاب من التواصل معنا.

ممنوع مرور الطلاب أمام مكتب رئيس القسم

وجاءت الإعلان في اللافتة كالتالي: «إعلان هام لجميع الطلاب.. ممنوع مرور الطلاب من أمام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم منعا للمسائلة القانونية».