مصر تدين تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلي دعت إلى «محو» قرية فلسطينية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها إلى «محو» قرية حوارة الفلسطينية.

تصريحات الوزير الإسرائيلي تفتقر للقوانين والقيم الأخلاقية

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً.

مصر تطالب بوقف الأعمال الاستفزازية والتحريضية ضد فلسطين

كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.