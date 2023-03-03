ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات تموينية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

تحرير 18 محضر جنح

وأوضح الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 18 محضر جنح بإجمالي مضبوطات يزيد عن 8 أطنان و984 كيلوجرام لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الفترة من 24 يناير الماضي وحتى 25 فبراير 2023.

التنسيق بين كافة الجهات

وأكد على استمرار التنسيق والتعاون التام مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الصارمة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام.