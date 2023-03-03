«الأرصاد»: ارتفاع جديد في درجات الحرارة وانتهاء الموجة الاثنين المقبل

تعرضت البلاد لموجة حارة على مدار الأسبوع، وشهدت العديد من المحافظات ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين حيث كسرت حاجز 32 درجة، ولكن عاودت للانخفاض اليوم الجمعة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وتعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى يومي السبت والأحد المقبلين، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى عودة درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى اعتبارا من الاثنين الموافق 6 مارس 2023 حيث يكون الانخفاض الفعلي والملحوظ في درجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة والرياح الشمالية الغربية.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 3 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

توقعات درجات الحرارة السبت 4 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الأحد 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.