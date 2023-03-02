طقس اليوم الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 31 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، إذ يكون حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائلا للحراراة على السواحل الشمالية الغربية، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس

وترصد «الوطن» في السطور التالية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس في مصر، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ طقس اليوم حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء والبلاد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات، تسجل الآتي:

- القاهرة 31 - 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31 - 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31 - 13

- شبين الكوم 31 - 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12