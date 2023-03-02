«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. «اعرف أمتى»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، إذ يبدأ من غد، انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد، أن موعد انخفاض درجات الحرارة، يكون غدًا الجمعة، إذ يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات، تسجل الآتي:

- القاهرة 31 - 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31 - 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31 - 13

- شبين الكوم 31 - 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12