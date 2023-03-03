حالة الطقس اليوم الجمعة.. انخفاض في درجات الحرارة وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، إذ تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

تفاصيل درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، تشهد تكون شبورة صباحًا على كافة الأنحاء فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وتكون الرياح المعتدلة، والسحب مشمس فيما عدا القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد سجلت درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27 - 16

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 27 - 15

- دمنهور 27 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 26 - 14

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 16

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 16

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 30 - 08

- كاترين 21 - 06

- الطور 27 - 14

- طابا 29 - 16

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 21 - 11

- سيوة 25 - 13

- رأس غارب 31 - 15

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 32 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 29 - 15

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 14

- قنا 35 - 15

- الأقصر 35 - 14

- أسوان 36 - 17

- الوادي الجديد 35 - 11

- أبوسمبل 33 - 16