تسارع نمو القطاع الخاص في الهند للشهر التاسع عشر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الهندي المركب من «ستاندرد آند بورز»، إلى 59.0 في فبراير 2023 من 57.5 في الشهر السابق، وأشارت القراءة الأخيرة إلى نمو نشاط القطاع الخاص للشهر التاسع عشر على التوالي.

تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى

ونما نشاط الخدمات بمعدل أقوى من قطاع التصنيع، ولكن النمو أقوى في كلتا الحالتين، وتوسعت الطلبات الجديدة، كما كان الحال منذ 11 عامًا، حيث سجلت شركات الخدمات أيضًا انتعاشًا أسرع في الأعمال الجديدة من نظيراتها في التصنيع، وفيما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 29 شهرًا، بينما ارتفعت الأسعار المشحونة على أقل تقدير في 12 شهرًا.

وانخفض مؤشر العملة الهندية إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 82.307، تحت ضغط المخاوف من أن بنك الاحتياطي الهندي قد يقدم الزيادة النهائية في سعر الفائدة قريبًا، وسط علامات على تباطؤ التضخم وضعف النمو.

المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

وتوقعت رويترز أن البنك المركزي سيرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس فقط في أبريل لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75٪ ثم يتوقف مؤقتًا حتى نهاية عام 2023. ومع ذلك، في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الأقل منتصف العام لترويض التضخم المرتفع.

الاقتصاد الهندي نما بنسبة 4.4%

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، وأقل من 6.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر وتوقعات بنسبة 4.6% لم تكن العملة المحلية بعيدة عن أدنى مستوى قياسي لها في أكتوبر الماضي.