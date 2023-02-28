أحمد المسلماني: الهند من القوى العالمية الكبرى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن الهند تعد من القوى الكبرى في عالمنا على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري، وأصبحت من الدول الرئيسية في القرن الحادي والعشرين، وعلى المستوى التاريخي فهي من الدول الرئيسية في العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زارها في 2015 وكذلك في 2016 و2023 كانت زيارته الثالثة بدعوة من الزعيم الهندي، وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها مصر دعوة لحضور عيد الجمهورية في الهند.

علاقات تاريخية

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن العلاقات المصرية الهندية متطورة وتنمو بشكل أفضل لأن هناك علاقات تاريخية منذ مصر الفرعونية، وعلاقة تاريخية حديثة منذ 75 عاما مضت على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى أن الهند من القوى الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم بعد أمريكا والصين واليابان وألمانيا.

الهند مركز تكنولوجي عالمي

وأشار الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إلى أن الهند مركز تكنولوجي عالمي على الصعيدين المدني والعسكري، وتنتج أقمارا صناعية وصواريخ وحاملات طائرات وأنظمة تشغيل متقدمة بالمعايير العالمية، ولديها معاهد تكنولوجية عالمية تضاهي كبريات معاهد العالم.