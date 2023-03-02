رئيس وزراء الهند يطالب زعماء العالم بالتوافق لضمان أمن الغذاء والطاقة والديون

حث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زعماء العالم على إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية، وعدم السماح للتوترات الحالية بتدمير الاتفاقات التي قد يتم التوصل إليها بشأن أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ وأزمة الديون.

مودي: نجتمع في وقت يشهد انقسامات عالمية عميقة

وقال مودي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين المجتمعين بالعاصمة الهندية نيودلهي، ونقلتها قناة «إن دي تي في» الهندية اليوم: «نجتمع في وقت يشهد انقسامات عالمية عميقة، والتي ستتأثر مناقشاتها بطبيعة الحال بالتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم».

وأضاف: «لدينا جميعا مواقفنا ووجهات نظرنا بشأن كيفية حل هذه التوترات، ولا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها معا بأن تقف عقبة في طريق ما يمكننا حله».

وشدد مودي على أنّ المؤسسات متعددة الأطراف فشلت في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، قائلا: «تجربة السنوات القليلة الماضية، الأزمة المالية وتغير المناخ والوباء والإرهاب والحروب، تظهر بوضوح أنّ الحوكمة العالمية قد فشلت».