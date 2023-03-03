قناة القاهرة الإخبارية: مخربون أوكرانيون يحتجزون المدنيين في الأراضي الروسية

كشف حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل الحادث الإرهابي الذي وقع في روسيا، مشيرًا إلى أن مجموعة تخريبية دخلت إلى مدينة «بريانسك» الحدودية مع أوكرانيا، وقامت باحتجاز مدنيين كرهائن في أحد المراكز التجارية بالإضافة لاحتجاز رهائن في المنازل.

إعادة العناصر التخريبية إلى الأراضي الأوكرانية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأمن الروسي تعامل مع المجموعة، مؤكدًا أن عناصر الأمن تمكنت من إعادة العناصر التخريبية إلى الأراضي الأوكرانية وذلك للحفاظ على سلامة المدنيين.

وأشار إلى ان الواقعة أسفرت عن مقتل ضحيتين جراء إطلاق العناصر الأوكرانية النار على إحدى السيارات المدنية، مؤكدًا أن وزارة الطوارئ الروسية أكدت أن الإجراءات المتخذة من أجهزة الأمن الروسية تؤكد السيطرة الكاملة.

اجتماع بوتين ومجلس الأمن القومي

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا في الكرملين غدًا مع أعضاء مجلس الأمن القومي لمناقشة ما حدث في مدينة بريانسك والأحداث الأمنية التي وقعت في روسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مثل إسقاط طائرات مسيرة والتي وصلت لمدينة تقرب للعاصمة الروسية بمسافة 100 كيلومتر مما يعتبر خرقا للأمن الروسي.