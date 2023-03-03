إعادة فتح دير سانت كاترين بعد إغلاق 3 أيام لصوم رهبان الروم الأرثوذكس

أعلنت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إعادة فتح الدير أمام السائحين بعد إغلاق استمر 3 أيام.

وقال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار في سانت كاترين لـ«الوطن»، إن إدارة الدير قامت بالإعلان عن غلق الدير أمام السياح فترة 3 أيام بدأت الاثنين الماضي حتى صباح أمس الخميس، لبدء صوم الرهبان التابعين لطائفة الروم الأرثوذكس.

وأضاف أنه جرى إعادة فتح الدير أمام حركة السياحة واستقبلت المدينة آلاف السياح الذين انتظروا إعادة فتح الدير لزيارة المدينة والصعود إلى جبل موسى.

الدير يستقل السياح

وأكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن مدينة سانت كاترين استقبلت نحو 1500 سائح من مختلف الجنسيات، موضحا وجود إقبال على زيارة الدير بعد إغلاق استمر 3 أيام لبدء موسم الصوم عند رهبان الدير.

وأوضح «عابد»، أن السياح قضوا ليلتهم فوق قمة جبل موسى وسط جو معتدل، حيث اختفت أجواء البرودة تماما من على قمم جبال سانت كاترين وخاصة جبل موسى الذي سجل درجة حرارة صباح اليوم 17 درجة.

طقس صيفي معتدل

وقال رئيس مدينة سانت كاترين إن حالة الطقس بالمدينة تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث سجلت اليوم 21 درجة مئوية وسرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة، مع انخفاض كبير في نسبة الرطوبة التي بلغت 11%، مشيراً إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت 14 درجة مئوية، وجبل موسى 10 درجات، وجبل عباس 10 درجات.