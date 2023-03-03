رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتنشيط السياحة الرياضية من خلال البطولات الدولية

أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن الاتحاد يسعى لتنشيط السياحة الرياضية وأن الجميع يعمل بكل جد للتأكيد على قدرة مصر استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اتحاد الرماية، على هامش البطولة الأفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر بميادين نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

نجاح البطولة الأفريقية

ووجه حسني الشكر لاتحاد الدولي للرماية علي التعاون في نجاح البطولة الأفريقية التاسعة للأطباق المروحية، كما وجه الشكر لأعضاء وممثلي الاتحاد الدولي للرماية «فيتاسك»، على تعاونهم وإصرارهم علي نجاح البطولة الأفريقية التاسعة للأطباق المروحية.

وكذلك أشاد حسني بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي للرماية ويمثله لبيرو دوناتو السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية في البطولة، وكلود فتال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للرماية، وهاري فرتال مدير البطولة، ولامي أبوسيف رئيس اللجنة الاعلامية بالبطولة، وتوجه حسني بشكر خاص إلى لجنة التسكين والانتقالات احمد سعفان.

وقام حازم حسني بأخذ صور تذكارية أمام كؤوس البطولة وداخل ميادين الرماية مع أعضاء الاتحاد الدولي في حضور اللواء خالد العقاد، وأحمد عمراوي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية.

جدير بالذكر أن اليوم انطلاق منافسات الجائزة الكبري ضمن فاعليات البطولة الأفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تقام على ميادين نادي الصيد المصري بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

البطولة التاسعة بمشاركة 9 دول

وتقام البطولة الافريقية التاسعة على ميادين نادي الصيد بمشاركة أكثر من 250 رام ورامية في تلك البطولة الكبرى من 9 دول هي «إنجلترا، ايطاليا، السعودية، الإمارات، ليبيا، أرمينيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف».

وشهدت مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي أمس تألق مصري وتحقيق مراكز وحصولهم علي ميداليات ذهبية ومتنوعة ما يُبشر بمنافسات قوية في باقي المسابقات علي مدار أيام البطولة.