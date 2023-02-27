مصر جاهزة لاستضافة البطولة الأفريقية التاسعة للأطباق المروحية.. 2مارس

أكد حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للرماية أن أروقة الاتحاد المصري عبارة عن خلية نحل لا تهدأ نظرا لثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الدولية العالمية والأفريقية والعربية من خلال دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للرماية إلى أن مسؤولي الاتحاد المصري يكثفون استعدادهم لاستضافة ثلاث مسابقات مجمعة هي «كأس رئيس الاتحاد - والجائزة الكبرى - وبطولة أفريقيا التاسعة»، وذلك خلال الفترة من 2 مارس وحتى 5 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يقام في اليوم الأول 2 مارس مسابقة كأس الرئيس، وفى اليوم الثاني 3 مارس مسابقة الجائزة الكبري، وفى اليوم الرابع والخامس 4، 5 مارس تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.

مشاركة 250 راميا من 8 دول

وأكد مشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية في تلك البطولات الكبرى من 8 دول هي «انجلترا، ايطاليا، السعودية، الامارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف».

وعبر حازم حسنى عن سعادته بنجاح مصر في استضافة منافسات البطولة العربية وأيضا بطولة كأس العالم «بندقية - مسدس»، وذلك من خلال إشادة كافة الوفود المشاركة ومن بينهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية.

حفاوة الاستقبال وقدرة مصر على استضافة البطولات العالمية

وأعرب الثنائي الدولي عن مدى سعادتهم بحفاوة الاستقبال الى جانب الثقة الكبيرة لديهم في إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية لمصر من خلال قدراتها الضخمة في استضافة كافة الفاعليات الرياضية الدولية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.