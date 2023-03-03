بدء التسجيل في كشوف «عمومية الصحفيين».. والتصويت حال اكتمال النصاب

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التسجيل في كشف حضور الجمعية العمومية للنقابة، الذي يستمر حتى الثانية عشر ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين، ويفترض لاكتمال النصاب القانوني أن يحضر 50%+1 من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، وثم يكون الانعقاد القانوني الصحيح بحضور 4611 عضوًا.

انتخابات الصحفيين

وفي حال اكتمال النصاب القانوني يتم فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وفي حال عدم الاكتمال يتم تأجيل الانعقاد لمدة أسبوعين ويكون بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويذكر أن عدد الأعضاء الجمعية العمومية 9843 من المسددين والغير مسددين للاشتراكات بفرعي القاهرة والإسكندرية.

ويحق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للأعضاء المسددين لاشتراك النقابة لعام 2022 بجد أدنى، ويستدل على ذلك من خلال إظهار كارنيه العضوية لعام 2023 البالغ عددهم حتى الآن 9221.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023

كما تم تدشين سرادق النقابة استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وقام عدد من المرشحين بتوزيع عدد من بوسترات الدعاية التي شملت تعريف مبسط لكل مرشحا، وحرص عدد من المرشحين على استقبال الناخبين من الأعضاء وتعريفهم بالبرنامج الانتخابي الخاص بهم.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين حضورا أمنيا وإشرافا قضائيا من النيابة الإدارية، ويذكر أن عدد المرشحين على مقعد النقيب بلغوا 11 مرشحا، و40 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة.