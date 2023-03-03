ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباحا شهرية، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن دفع الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية.

غسيل 10 مليون جنيه

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية حاول المتهمون غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.