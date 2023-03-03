ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية لإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على عدد 4 فرد محلي وأجزاء وأدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.