«الجيزة»: قطع المياه عن قرى العياط لمدة 4 ساعات لإصلاح «محبس»

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدة مناطق بمركز العياط، نظرا لوجود تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذي لقرى مركز ومدينة العياط، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف خط المياه قطر 1200 مم لتغيير المحبس المذكور.

قطع المياه لمدة 4 ساعات

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة 12 ليلاً يوم الأحد المقبل إلى الساعة 4 صباح الاثنين المقبل، وذلك للقيام بتغيير المحبس المذكور، علما بأن المناطق المتأثرة بالقطاع المياه هي قرى مركز العياط.

الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة إنجازها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.

إزالة المعوقات أمام الشركات المنفذة

كما كلف المحافظ، رئيس مركز العياط، بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة إنهاء الإصلاحات، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.