دراسة حكومية: أرباح ورشة تصنيع ساعات اليد والحائط تصل إلى 486 ألف جنيه سنويا

أكدت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مساهمة ورشة تصنيع ساعات اليد والحائط في تقليل استيراد المنتج من الخارج وتخفيض الأسعار بتوفير مثيل له محلي بجودة عالية، بجانب توطين الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والدخل القومي.

أرباح مشروع تصنيع ساعات اليد والحائط

فيما كشفت عن وصول الأرباح السنوية المتوقعة بنهاية العام الأول لـ مشروع تصنيع الساعات إلى 311,2 ألف جنيه، مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 486,2 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مصنع الساعات: تصل لـ 6.06 ملايين جنيه

وأَضافت الدراسة، أنَّ إيرادات مصنع الساعات تقدر بأكثر من 4.24 مليون جنيه بنهاية العام الأول من بدء النشاط، مقارنةً بنحو 6.06 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

المشروع يساهم في تشغيل 19 عامل

كما أوضحت مزايا المشروع، من مساهمته في تشغيل 19 عاملا بين مدير وموظفي الأعمال الإدارية والمشرفين على خطوط الإنتاج وأفراد الأمن، فيما لا تزيد دورة الإنتاج على شهر واحد.

أشار الجهاز الحكومي في دراسته إلى ارتفاع الطلب المحلي على ساعات الحائط واليد، واستخداماتها المتعددة وبالتالي ضمان تحقيق حجم مبيعات مرتفع طوال العام، مع الاهتمام بجودة المنتج والأسعار التنافسية والتجديد لإرضاء مختلف الأذواق عند طرحه بالسوق.

كما أفادت الدراسة بأنَّ الآلات والمعدات والخامات اللازمة لإنتاج ساعات الحائط أو اليد بسيطة ومتوفرة بالبيئة المحلية، مثل مكبس جلد وماكينة خياطة وتنظيم وعمل كريستال، وإطار ساعات وأطقم عقارب وميناء ساعة وزجاج وكريستال ومستلزمات تعبئة وتغليف.