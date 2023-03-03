7 مشاهد من كليب «ولعانة» تؤهل الجمهور لموسم قوي من مسلسل الكبير أوي

بخفة ظله المعهودة وبإبداعه الدائم نجح الفنان أحمد مكي في أن يصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أولى إبداعات الموسم الجديد من مسلسل الكبير أوي وهي أغنية بعنوان «ولعانة».

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد مكي السباق الرمضاني الماضي وتصدره التريند على مدار شهر رمضان بالجزء السادس اختار هذا العام أن يحتل التريند قبل انطلاق شهر رمضان بأسابيع من خلال توليفة غنائية قدم من خلالها الراب بالنكهة الصعيدي موجها بها رسائل قوية ودعم لأصولنا بطريقة غير مباشرة جعلت الجمهور يتنبأ بموسم قوي هذا العام.

أحمد مكي برسائل غير مباشرة في أغنيته الجديدة ولعانة

الفنان أحمد مكي اختار لأغنيته كلمات السهل الممتنع دمجت بين الراب والطابع الصعيدي السلس وقارن فيها بين الموروثات القريبة للقلب المعبرة عن هويتنا والتي تتفوق على مستجدات العصر المأخوذة من الخارج فمنها على سبيل المثال حين قال « ركوبة حصاني الأدهم فشر البورش وفشر ركوب الفراري» وأيضا حين قال «انسي الآيس كوفي ..فرابتشينو ..موكا .. لاتيه .. قلبي في شاي العصاري».

وحرص مكي أيضا خلال كلمات أغنيته على دعم الصناعة المصرية والترويج لها بشكل كبير عن العلامات التجارية الخارجية حين قال «مابلبسش براندات من برا made in egypt تيلة طويلة أنا شاري»

كما دعم أيضا الأغاني المصرية من خلال التعبير عن حبه لسماع المطرب العربي البلبيسي الذي يقدم أغاني من قلب الشارع المصري وتفضيله لها عن الأغاني الأجنبية حين قال «مش بسمع لشاجي باسمع واستمخ للبلبيسي».

وانتقل مكي من مرحلة الكلمات التي أبدع فيها إلى كونه مخرج العمل والذي أظهر من خلاله صورة كانت قريبة للقلب والعين دعمها بمجموعة مشاهد من قلب الصعيد متوجة بمؤثرات بصرية ساهمت في إضفاء حالة كبيرة من البهجة على الفيديو كليب.

ظهور خاص لسعيد صالح ومحمد حماقي في كليب ولعانة

استعان مكي في الأغنية بظهور خاص لواحد من فناني الزمن الجميل الفنان سعيد صالح الذي رحل عن عالمنا مؤخرا حين أشاد بخفة ظله المصرية الخالصة مدعمة بصورة خاصة به حين قال «قفشة من قفشات سعيد صالح أقوى من 100 فيلم لجيم كاري».

كما كان في الكليب ظهور خاص للفنان محمد حماقي فظهر من خلال الفوتوشوب من خلال أحد المشاهد حين قال «إنجليزي تلاقي فلي صعيدي تلاقي خد وهات الباقي كلاسيني باجي عمر الشقي بقي بقي راجل في اتفاقي حتى اسألوا حماقي».

ولم يغفل التعبير الدائم عن حبه للرياضة وممارسة ألعاب الحديد في الجيم لتشجيع الشباب على فعل هذا الأمر حيث أظهر هذا في جزء من مشاهد الفيديو كليب واستخدم الجيم البدائي ليتناسب مع طبيعة مسلسل الكبير أوي في الحياة البسيطة وأيضا دعما لبدايته مع ممارسة رفع الأوزان قبل وصوله للنجومية .

الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

يذكر أن أغنية ولعانة لأحمد مكي هي الأغنية الدعائية الخاصة بالجزء السابع المسلسل الكبير أوي الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 ويشارك معه عدد من الفنانين منهم رحمة أحمد ومحمد سلام ومصطفى غريب وغيرهم وهو من إخراج أحمد الجندي.