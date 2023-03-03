«التضامن ومصر الخير» توقعان بروتوكولا لرفع كفاءة الحضانات بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقع البروتوكول عن الطرف الأول محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد وعن الطرف الثاني الدكتور صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير في فعالية شهدها سيد محمود سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومحسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن، والدكتورة منال أحمد بالبرنامج القومي للطفولة وممثلي الجمعيات الأهلية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكد محسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي للطفولة المبكرة يستهدف الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، ويرتبط في ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم على مكونات أساسية تتعلق ببيئة الحضانات وتنمية مهارات مقدمي الخدمة.

وأضاف ناجى أن البرنامج يعمل على التوسع بالمحافظات، ويستهدف في مرحلته الثالثة تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة الحضانات على مستوى الجمهورية بتمويل من وزارة التضامن وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحا أن البروتوكول الموقع يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة أمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد 17جمعية بمراكز الخارجة وباريس وبلاط والداخلة.

الطفولة المبكرة

ومن جانبه أكد الدكتور صابر حسن حسين أن تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية ومنها الوادي الجديد، مشيرًا إلي أن المؤسسة سبق وقامت بتطوير 50 قاعة داخل مركزي الخارجة وباريس بمشاركة 13 جمعية أهلية، وذلك في إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم ، حيث تستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.