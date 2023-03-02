«التضامن»: تشكيل لجنة للرقابة الشرعية على صندوق استثمار بنك ناصر

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، أول صندوق استثمار نقدي تحت مسمي «صندوق بنك ناصر الاجتماعي»، ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «ناصر AZ»، بالتعاون مع «أزيموت مصر»، وذلك بحضور أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت، ونخبة من رؤساء الهيئات والشركات وقيادات البنك.

أول صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن الصندوق يعتبر أول صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي يؤسسه بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ، موضحة أن فكرة الصندوق تأتي من خلال تجميع مدخرات صغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية ولا تتوافر لديهم الخبرة الكافية للاستثمار من خلال محفظة للصندوق يتم تكوينها بما يتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياساته الاستثمارية المعلنة.

حجم الصندوق عند البدء 25 مليون جنيه

وأضافت أن الهدف من الصندوق هو محاولة تعظيم العائد الاستثماري عند مستوي مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنوع وإيجاد أداة استثمارية ذات درجة عالية من السيولة وتحقيق عائد يومي تراكمي مناسب في ظل التحركات المفاجئة لأسعار الفائدة والتي تتيح للمستثمرين في الصندوق شراء أو بيع الوثائق بصورة يومية بدون أي مصاريف على عمليات الشراء والبيع، ويبلغ حجم الصندوق عند البدء 25 مليون جنيه.

تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لأول مرة في البنك

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لأول مرة في البنك لمتابعة أعمال الصندوق والمراجعة الشرعية لاستثمارات الصندوق وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى رأس اللجنة فضيلة المفتي دكتور شوقي علام، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عثمان أحمد عثمان والدكتور عمرو الوردانى والدكتور أحمد الضرغامي كأعضاء في اللجنة.

يجوز للمصريين والأجانب شراء وثائق الاستثمار

ومن جانبه أكد أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت أن مدير الاستثمار هو شركة أزيموت مصر والتي تعد من أولي المؤسسات المالية في إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية في المنطقة منذ عام 1999، موضحا أن الجهات متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد هي فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية التي يبلغ عددها 96 فرعا وشركة أزيموت مصر من خلال مقرها الرئيسي والتطبيقات الخاصة بها وأي جهة مصرح لها بتلقي طلبات الاكتتاب على أن يتم التعاقد معها على ذلك.

وعن فئة المستثمرين المستهدفة أكد انه يجوز للمصريين والأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين شراء وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، كما تم التشكيل لجنة للإشراف على الصندوق من ذوي الخبرات المالية تضم ا محمد بدرة من ذوي الخبرة المالية والأستاذ محمد الطوخي الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري الدولي .