«الطفولة المبكرة» ببني سويف تعلن عن حاجتها لمسؤولي مهام استشارية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات التنمية المجتمعية، عن حاجتها لمسؤولين لتنفيذ مهام استشارية، ومنهم عاملين بالأسرة والطفولة والجمعيات، وميسرات ومديري حضانات بالمحافظة.

رفع قدرات 20 عاملا بإدارات شؤون الطفل

وأوضحت مديرية التضامن، على الموقع الرسمى لها، اليوم، العمل على إعداد ورفع وبناء قدرات 20 من العاملين بإدارات شؤون الطفل «الأسرة والطفولة»، و55 من القائمين على إدارة الحضانات من الجمعيات الأهلية التي تدير الحضانات لمدة 12 يوما بمحافظة بنى سويف.​

ولفتت إلى أنه سيتم إعداد ورفع بناء قدرات 125 من ميسرات الحضانات، ومديري الحضانات بالمحافظة لمدة 12 يوما، وذلك على الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانة.​

وأوضحت «التضامن»، أن من يرغب في التقدم لهذه الدورات عليه إرسال العروض الفنية والمالية لمقر البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، في مبنى جمعية الخدمات المتكاملة بالدور الأرضي، بحي العجوزة في محافظة الجيزة، أو الإرسال على البريد الإلكتروني​ ebtesamemad.npecd@gmail.com.

أهداف البرنامج القومي للطفولة

وذكرت «التضامن»، أن البرنامج القومي للطفولة المبكرة يتبنى رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل أكثر من تعلم القراءة فقط، إذ يتعامل معه ككيان متكامل له الحق في التمتع بالصحة والأمان والبيئة الداعمة والحماية، إلى جانب امتلاك مهارت ونواتج التعلم، ويهتم البرنامج أيضا بموضوعات أخرى مثل التربية الوالدية وتأهيل الأم والأسرة من حيث التربية السليمة والتهذيب الإيجابي.

وتتمثل أهداف البرنامج في إكساب المتدربين المفاهيم عن أدوار الميسرة تجاه الأطفال، والفرق بين المفاهيم الصحيحة والخاطئة في التعلم، وكذلك التعرف على مفهوم وأهمية وأنواع الوسيلة التعليمية في التعلم، وبناء القيم للضبط الاجتماعي داخل قاعة النشاط.