مطار مرسى علم يستقبل 99 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 99 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 99 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 99 رحلة طيران الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وعلى مدار الأسبوع قادمة من مطارات 11 دول أوروبية تقل آلاف السياح وسط إجراءات وقائية واحترازية وتفتيشات بصالات الوصول والاستقبال.

وصول 20 ألف سائح إلى مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن فنادق ومنتجعات مرسى علم تستعد لاستقبال حوالي 20 ألف سائح بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع على متن 99 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا.

انتعاشة سياحية بفنادق مرسى علم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم من الأسواق السياحية الأوروبية، خاصة دول ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك، وهي الأعلى وصولا لشواطئ مرسى علم.