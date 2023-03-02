مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران من أوروبا اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم 11 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من مطارات 5 دول أوربية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن» أن مطار مرسى علم يستقبل على مدار اليوم 11 رحلة طيران الأجانب قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا تقل آلاف السياح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لافتا في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق التي وصلت إلى 85% لأول مرة منذ مطلع العام الجاري تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران.

برامج سياحية بالفنادق

وكشف الخبير السياحي أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على إرضاء السياح وتقدم خدمة سياحية مرتفعة لاستقطاب مزيد من الأسواق السياحية حيث يتوافد على مرسي علم أكثر من 11 جنسية أوربية مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا.