مطار مرسى علم يستقبل 98 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 98 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 98 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا من 11 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا، بينهم 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بمنتجعات مرسى علم، استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال ما يقرب من 20 ألف سائح على مدار الأسبوع من 11 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري وتعدت حاجز 80% تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى منتجعات مرسى علم.