مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران من 8 دول أوروبية تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 34 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، وهو أعلى معدل رحلات في اليوم الواحد منذ مطلع العام الجاري، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، كشف وصول 34 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن اليوم هو الأعلى في معدل رحلات الوصول خلال اليوم الواحد منذ مطلع العام الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

استعدادات فنادق مرسى علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بمنتجعات مرسى علم، لـ «الوطن»، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال ما يقرب من 7 آلاف سائح على متن 34 رحلة طيران قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وليتوانيا والنمسا وبلجيكا، ضمن 98 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى مرسى علم على مدار الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم السبت.