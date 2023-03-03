«التعليم العالي»: مشروع بحثي لإنتاج شريط مناعي للتشخيص المبكر لسرطان المثانة

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة نجحت في تطوير إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتمثل في صياغة بيئة مُواتية لدعم مخرجات الابتكار، وتحسين قدرات الباحثين والمبتكرين؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وإيجاد مجتمع مُبدع ومبتكر في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا.

الابتكارات العلمية

وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققها المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الابتكارات العلمية تؤكد تميز قاعدة الباحثين والمبتكرين التي تمتلكها المؤسسات العلمية المصرية، لافتًا إلى استمرار سياسة الوزارة في تبني ونشر الاختراعات والابتكارات العلمية، والحلول التكنولوجية على نطاق واسع يصل إلى الجمهور المُستهدف، وتسويق النتائج البحثية المتميزة، وإقامة شراكات مع صناع السياسات، ورجال الأعمال، والممولين، والمجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، فضلًا عن تعزيز التعاون مُتعدد التخصصات بين الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والقطاعات البحثية المختلفة، ورجال الصناعة، والمستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

معهد تيودور بلهارس

وثمّن الوزير حصول معهد تيودور بلهارس للأبحاث على المركز الأول في مجال البيوتكنولوجي في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار؛ والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 14-13 فبراير الجاري.

وصرحت د. حنان خفاجي القائم بعمل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث أن المعهد حصد الميدالية الذهبية، والمركز الأول في مجال البيوتكنولوجي، عن مشروع إنتاج شريط مناعي للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية باستخدام الأجسام المضادة أحادية المصدر المحملة على جزيئات النانو، مشيرة إلى أن المشروع ممول من برنامج الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

ويهدف المشروع إلى تطوير شريط مناعي دقيق وحساس يتميز بالتكلفة البسيطة إلى جانب سهولة الاستخدام، وسرعة إظهار النتيجة في 20 دقيقة، ويعتمد على تعيين دلالات الأورام BLAC- 4/ Survivin الخاصة بسرطان المثانة البولية للمرضى المصابين.

وأفادت د. منال كامل أستاذ المناعة والباحث الرئيسي للمشروع أن سرطان المثانة البولية، يعتبر من أعلى المعدلات في نسب الوفيات من الأمراض السرطانية المختلفة، مشيرة إلى أهمية التشخيص المبكر للمرض ومتابعة المريض التي تساهم بشكل حيوي وكبير في رفع نسبة الشفاء وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأضافت د. منال كامل أن فريق العمل بالمشروع نجح كذلك في إنتاج شريط مناعي مماثل لتشخيص ومتابعة مرض البلهارسيا النشطة، وتم نشر البحث في إحدى المجلات الدولية، والتقدم للحصول على براءة الاختراع على براءة الاختراع برقم 332 سنة2019 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

شارك في عرض المشروع خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار؛ د. سارة ماهر المدرس بقسم المناعة، ود. شيماء عطية الأستاذ المساعد بقسم المناعة.